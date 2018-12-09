انت الان تتابع انطلاق مؤتمر تدشين اتحاد «ستريت وورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ م

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت» للإعلان عن تدشسن الاتحاد، وإعلان تنظيم مصر للمرة الأولى بطولة العالم له، وذلك بحضور عدد كبير من قادة المجتمع رياضيًّا واجتماعيًّا، وبمشاركة 20 دولة أجنبية، في ظل التفهم لأهمية إنشاء اتحاد رياضي بفكر جديد لتبني رياضات يمارسها الشباب، وليكون الاتحاد إحدى حلقات الوصل بين الشباب والدولة في نقل الأفكار المستنيرة ومحاربة التطرف، ودون تحميل الوزارة أعباء مالية.

ويسعى الاتحاد إلى أن يكون له دور إقليمي يتطلع أن يمارسه في التواصل بين الشباب المصري والإفريقي، في ظل رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وإعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي. يذكر أن رياضة ستريت وورك أوت «street workout» رياضة جديدة، وبدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها