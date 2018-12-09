انت الان تتابع مروان محسن يقود هجوم الأهلي ضد طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٤ م

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في تمام السابعه مساء، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة بروح معنوية عالية بعد أن استفاق من كبوته الأخيرة وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز، مما حسن من ترتيبه في جدول المسابقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي في خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف في خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ في خط الهجوم: مروان محسن. ويحتل الأهلي حاليا المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات، فاز