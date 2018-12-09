في ندوة ومناقشة.. عرض "لمحات من رحلة المرأة المصرية"

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م
تنظم "دار العين" للنشر، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "لمحات من رحلة المرأة المصرية.. في الطريق من التهميش إلى المشاركة"، من إعداد الدكتور طارق علي حسن، وتناقشه الكاتبة والصحفية الكبيرة نوال مصطفى، بمقر الدار بشارع قصر النيل بوسط البلد، في الفترة من السادسة وحتى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل. وفي هذا الكتاب يتتبع كاتبه مسيرة المرأة المصرية على مدار القرن العشرين، ويرصد رحلة نضال وتحرره الكثير من الرائدات اللاتي واجهن العديد من الصعوبات، والتضحيات الكبيرة لدعم مسيرة المرأة للحصول على حقها في التعليم والعمل والمشاركة في المجال العام.
ويبدأ الكتاب رحلة رصده للعديد من النساء رائدات التنوير، بدءًا من "جشم آفت هانم"، الزوجة الثالثة للخديو إسماعيل 1830-1907، وتأسيسها لأول مدرسة لتعليم البنات "السيوفية" عام 1873، مرورًا بملك حفني ناصف، وزينب كامل حسن، وفاطمة اليوسف، ومفيدة عبد الرحمن، وغيرهن. ويفتتح طارق حسن، كتابه بكلمات منها: "من الصعب
ويبدأ الكتاب رحلة رصده للعديد من النساء رائدات التنوير، بدءًا من "جشم آفت هانم"، الزوجة الثالثة للخديو إسماعيل 1830-1907، وتأسيسها لأول مدرسة لتعليم البنات "السيوفية" عام 1873، مرورًا بملك حفني ناصف، وزينب كامل حسن، وفاطمة اليوسف، ومفيدة عبد الرحمن، وغيرهن.
ويفتتح طارق حسن، كتابه بكلمات منها: "من الصعب تصور تاريخ ليس بالبعيد كان فيه تعليم الأنثى غير مطلوب وغير متصور وغير وارد، ولولا ضغط حركة التطور الجارفة وشجاعة رعيل رائد من البطلات، لربما ظل الحال على ما هو عليه، وظل هذا الحائط السميك ضد تعليم المرأة يدعم الوضع القائم بجمود كامل رغم بديهيات أن المرأة عصب المجتمع وأم الأجيال".
كما يؤكد الكاتب في خاتمة بحثه أنه من السذاجة اعتبار كفاح المرأة قد انتهى بتأكيد حقها في التعليم والدخول إلى الجامعة ومعظم مجالات العمل.
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