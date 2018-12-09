انت الان تتابع مدبولي: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ م
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر تعد أحد أهم الأسواق الموجودة على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. وأعرب مدبولي، في كلمته خلال جلسة "مصر البوابة الاستثمارية لإفريقيا " ضمن منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، عن سعادته بإشادة رئيس بنك التنمية الأفريقي بمصر باعتبارها أولى الوجهات على مستوى القارة الإفريقية من حيث الاستثمار، وتصريح رئيس البنك الإعمار الأوروبي بأن مصر هي الأولى من حيث حجم ومحفظة التعاون مع البنك في 2018.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربعة الماضية في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعها على الطريق الصحيح. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الترشيد الكامل للنفقات وإعادة صياغة سياسات الدعم حتى يصل هذا الدعم الحقيقي للمستحقين.وأكد مدبولي أهمية وجود إصلاح اقتصادي يهيئ مناخ البلاد للاستثمار سواء الداخلي
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأربعة الماضية في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعها على الطريق الصحيح.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الترشيد الكامل للنفقات وإعادة صياغة سياسات الدعم حتى يصل هذا الدعم الحقيقي للمستحقين.
وأكد مدبولي أهمية وجود إصلاح اقتصادي يهيئ مناخ البلاد للاستثمار سواء الداخلي أو الدولي ليكون هذا المناخ جاذبا للاستثمار، لافتا إلى أن هذا ما تم عمله بالفعل في العديد من التشريعات التي تم تبنيها سواء من خلال قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتخارج بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية والإدارية.
وأضاف أنه جنبا إلى جنب مع الجزء التشريعي كان التركيز على البنية الأساسية، مؤكدا ضرورة وجود بنية أساسية قادرة على جذب هذه الاستثمارات وتستوعب الحجم المتوقع في الطاقة والطرق وكافة الخدمات المطلوبة لتشجيع الاستثمار.
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