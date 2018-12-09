انت الان تتابع صبحي لـ«الشباب»: اشتغلت في مطعم وأنا بدرس.. مش عيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ م
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هناك 800 ألف خريج سنويا من بين 3 ملايين طالب، موضحًا أثناء استعراضه رؤية الوزارة لقطاع الشباب، اليوم الأحد، باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الأفكار والمشروعات التى يتم تنفيذها بجهاز تنمية المشروعات، والتى تعد الوزارة شريكا فى بعضها، تهدف إلى إزالة الخوف والهاجس لدى الشباب من اقتحام سوق العمل وإيجاد فرص عمل تتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته بالحصول على قرض، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تغيير ثقافة الشاب المصري من انتظار الوظيفة الحكومية إلى الاعتماد على الذات من خلال تطوير القدارات وخلق الفرص.
وأضاف صبحي: "لو عدنا للخلف سنجد أن العديد من الطلبات كانت للتوظيف، ولكن الآن هذه الثقافة تغيرت وسيتم تقليل نسبة البطالة نسبيا، أنا اشتغلت فى مطعم الجامعة وأنا بدرس،.. الشغل مش عيب، ولا مانع أن يعمل الشباب فى فرصة عمل بعد تدريبه واكتساب الخبرات اللازمة".وأشار الوزير، إلى إعداد 141 برنامجا بالوزارة تخدم
وأضاف صبحي: "لو عدنا للخلف سنجد أن العديد من الطلبات كانت للتوظيف، ولكن الآن هذه الثقافة تغيرت وسيتم تقليل نسبة البطالة نسبيا، أنا اشتغلت فى مطعم الجامعة وأنا بدرس،.. الشغل مش عيب، ولا مانع أن يعمل الشباب فى فرصة عمل بعد تدريبه واكتساب الخبرات اللازمة".
وأشار الوزير، إلى إعداد 141 برنامجا بالوزارة تخدم 2.8 ملايين جنيه، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الجهات، ويتم التعامل مع كل قطاعات العمل الخاص، مؤكدا أن الهدف من تنمية الذات وجهاز تنمية المشروعات حسن استغلال الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة وخلق جيل جديد بعد إثقاله بالخبرات المناسبة، وسيتم عمل 3 مشروعات فى كل محافظة، من خلال مسابقة سيتقدم لها الجميع وسيتم اختيار أفضل ثلاثة منهم للتنفيذ وباقى المتقدمين يتولى الجهاز تدريبهم لتأهيلهم لكيفية إنشاء مشروع.
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