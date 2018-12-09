هل تكون فنزويلا ساحة المعركة بين أمريكا وإيران؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أثار إعلان إيران إرسال 3 سفن حربية، بينها مدمرة مصنعة محليًا، حالة من المخاوف الإقليمية لدى فنزويلا، لا سيما أن الأمر قد يستدعي الصدام العسكري مع الولايات المتحدة.

لا شك أن شهر العسل بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، إلا أن التداعيات والتطورات المستمرة على المستوى السياسي لم تكن أهم ما يجب التوقف عنده في الآونة الأخيرة. الصدام العسكري المتواصل في البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب بين البحرية الأمريكية ونظيرتها الإيرانية، انتقل إلى بقاع مختلفة من العالم خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يُصدر التهديدات إلى دول مختلفة في العالم.

وينظر المحللون إلى أن إعلان قيام إيران بنشر جيل جديد من السفن الحربية في المياه الفنزويلية، على أنها "أم جميع الاستفزازات" التي سبق لطهران الإقدام عليها في التعامل السياسي والعسكري مع واشنطن، خاصة أن تلك الإجراءات قد تغير التوازن الجيوسياسي في المنطقة، وتمثل تهديدًا للولايات المتحدة، حسب ما جاء في صحيفة

وينظر المحللون إلى أن إعلان قيام إيران بنشر جيل جديد من السفن الحربية في المياه الفنزويلية، على أنها "أم جميع الاستفزازات" التي سبق لطهران الإقدام عليها في التعامل السياسي والعسكري مع واشنطن، خاصة أن تلك الإجراءات قد تغير التوازن الجيوسياسي في المنطقة، وتمثل تهديدًا للولايات المتحدة، حسب ما جاء في صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية. الإيرانيون للملالي: «كم ثرواتكم وأين أولادكم؟» وقالت روكيو سان ميجيل، رئيس مؤسسة سيودادانو، وهي منظمة غير حكومية تراقب القوات المسلحة الفنزويلية: "إن وصول هذه السفن الإيرانية من شأنه أن يخل بالنظام الإقليمي". وأضافت: "هذا سيزعج جميع الدول الأربع عشرة التي لديها حدود مع فنزويلا وستولد وضعًا غير مرغوب فيه". ووسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، أطلقت إيران، الأسبوع الماضي، مدمرة تم بناؤها محليًا، وهي تحمل خصائص خفية تسمح لها بتجنب اكتشاف الرادار.

وسعت إيران لاستغلال علاقاتها مع فنزويلا، التي تعد حليفًا استراتيجيًا مهمًا لإيران على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث وقع البلدان على اتفاقات اقتصادية وعسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إيران ترفض الانسحاب من سوريا.. وضغوط روسية لإخراجها وفي هذا السياق، قالت ميجيل: "على الرغم من الاتفاقات الموقعة بين إيران وفنزويلا، لم تنجح أي من المشاريع المشتركة". ومن جانبه، حذر مارتين رودل، الخبير في العلاقات بين إيران وفنزويلا، من أن في حال ثبوت صحة إعلان طهران، فإن ذلك قد يكون سلبيًا للغاية بالنسبة للبلدين". بعد هجمات إسرائيل.. هل قلصت إيران نفوذها في سوريا؟ وأضاف رويل: "هذا أمر خطير للغاية.. من الجنون إرسال ثلاث سفن حربية إلى الفناء الخلفي للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه حال حدوث ذلك فإن الولايات المتحدة ستحرك حاملة طائرات إلى الساحل الفنزويلي. وأشار رويل إلى أن "إيران اليوم هي النقطة الأكثر أهمية في السياسة الخارجية الأمريكية، وهي واحدة من القضايا التي يمنحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم الوقت، ولا شك أن إرسال تلك السفن سيكون استفزازًا لا يمكن للإدارة أن تتجاهله". وعلى الرغم من تحذيرات واشنطن بأن إيران لا تزال تشكل خطرًا على العالم الغربي، فقد استمر نظام نيكولاس مادورو في سياسة الحفاظ على العلاقات الدافئة مع طهران. وحذر الخبراء من أن استمرار علاقات فنزويلا وإيران، في الوقت الذي تسعى خلاله طهران لتعميق صلاتها بهافانا وموسكو ومؤخرًا أسطنبول، مؤكدين أن تلك العلاقات قد تولد مخاوف في فنزويلا، خاصة بسبب التوترات المتزايدة بين تلك الدول والولايات المتحدة. فنزويلا تلجأ إلى الصين للخروج من أزماتها الاقتصادية وقالت صحيفة ميامي هيرالد، إنه على المستوى الداخلي، يرى التحالف الوطني المعارض في فنزويلا أن مادورو على استعداد لخلق أزمة دولية، إذا لزم الأمر لتعزيز علاقته بتلك الدول، خاصة أنه يتعرض لضغوط واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده. وحسب الصحيفة، تخشى الأوساط السياسية في فنزويلا من أن تتحول العلاقات الوثيقة مع إيران إلى إلزام ضمني بالدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

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