الان تتابع الأمم المتحدة: تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من المحادثات اليمنية في هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، حسب “سكاي نيوز”، أنه تم الاتفاق المبدئي على جولة ثانية من المحادثات اليمنية في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، ويرجح أن لا تكون في دولة أوروبية. وكانت الأمم المتحدة، أكدت أنه حال فشل التوصل إلى اتفاق في السويد، ستطلع المجتمع الدولي عمن عطل ومن رفض هذا الحل أو ذاك.

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