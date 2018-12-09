باريس تطلب من ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية الفرنسية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا، بعد تعليقاته الناقدة حول تحرك "السترات الصفراء".

وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني: "أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا حياة أمة".

وشهدت المدن الفرنسية، السبت، موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت شرارتها في فرنسا 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات، وذلك رغم تراجع الحكومة عن القرار، الأسبوع الماضي، فإن الحركة واصلت التصعيد.

وهاجم ترامب، السبت، مجددا اتفاق باريس للمناخ، معتبرا أن مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق، بحسب قوله.

وكتب ترامب على "تويتر": "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيد بالنسبة إلى باريس. مظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا"، فيما نظم متظاهرو "السترات الصفراء" تحركهم الرابع اليوم.

وعقب يوم ساخن من الاحتجاجات التي شهدت إصابة العشرات، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، مساء السبت، إن مظاهرات "السترات الصفراء" باتت الآن تحت السيطرة.

ويتعرض ماكرون لضغوط داخلية تطالبه بالتحدث حول االأزمة، بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد 3 أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.