نظمت أمانة حزب مستقبل بمحافظة الإسكندرية، عدد من القوافل الطبية بمختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للمواطنين بمنطقتي الحضرة وعزبة محسن بالمنتزة. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية مجانية لأهالي "الحضرة والمنتزة" بالإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .