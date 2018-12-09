كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزياني" يشيد بجهود خادم الحرمين لترسيخ العمل الخليجي المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كلمة أشاد فيها بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتأكيد تلاحم دول المجلس وتكاتفها وتضامنها، وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين شعوبها.

وقال الزياني، أمام القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأحد، إن "هذه الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم، وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة".

وأكد الزياني في ختام كلمته، أن "ما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات ستظل ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس ومساندتهم لهذه المسيرة، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس الكرام".