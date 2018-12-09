"الزياني" يشيد بجهود خادم الحرمين لترسيخ العمل الخليجي المشترك

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وأكد الزياني في ختام كلمته، أن "ما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات ستظل ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس ومساندتهم لهذه المسيرة، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس الكرام".
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح، في وقت سابق من اليوم الأحد، قمة مجلس التعان الخليجي، وأكد على الحرص على صيانة كيان مجلس.
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