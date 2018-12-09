كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية تحذر من عواقب حفريات إسرائيل بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة الحفريات التي تنفذها إسرائيل في أحياء مدينة القدس المحتلة، بعد انهيار أجزاء وظهور شقوق وتصدعات في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن "الانهيارات الأرضية، والتصدعات المتلاحقة، التي تقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تدل على حجم وخطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت الأرض".

وأضاف، أن "الوضع خطير جداً خاصة مع حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، التي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين، وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العربي والإسلامي، الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة".