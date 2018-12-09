كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية تحذر من عواقب حفريات إسرائيل بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن "الوضع خطير جداً خاصة مع حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، التي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين، وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العربي والإسلامي، الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة".
وتابع، أن "حملة الاحتلال ضد مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، تتصاعد بشكل جنوني في تحدٍ سافر وفاضح للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فعلياً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصِّلة لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه، وإجباره على الانصياع للقوانين والشرائع الدولية التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال، عن القدس العربية وسائر أرضنا العربية الفلسطينية التي احتلت عام 1967".
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