كلاسيكو المغرب..التشكيلة الرسمية للوداد

كشف الطاقم المشرف على تدريب الوداد الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية للمجموعة أمام الجيش الملكي، في المباراة التي ستجمع الطرفين على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم الجولة 11 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

مباراة الكلاسيكو بين الوداد والجيش الملكي، ستجرى بدون مدربين أساسيين، بعد استقالة المدرب امحمد فاخر، من قيادة الجيش الملكي، أما الوداد بدوره ينتظر ترسيم مدربه فوزي البنزرتي، بعد رحيل ريني جيرار.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لـ “الأحمر والأبيض”: