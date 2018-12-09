بعد عملية الجديدة… محجوزات الكوكايين ترتفع إلى أزيد من 4 أطنان خلال عامين -فيديو

كشفت مصالح الأمن أن مجهوداتها في محاربة الإتجار بالمخدرات مكنت خلال عامين ققط من الحجز على ما يزيد مجموعه عن 4 أطنان من مخدر الكوكايين، وذلك خلال عمليات نوعية كان آخرها يوم السبت الماضي، بضواحي مدينة الجديدة.

وقال أبو بكر السبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، إن العملية الأخيرة مكنت من حجز 1004 كيلوغرام من مخدر الكوكايين عالي التركيز، فضلا عن وسائل الإمداد واللوجستيك التي استخدمتها شبكة الإتجار بالمخدرات في محاولة لنقل المخدرات من شواطئ مدينة الجديدة تجاه مدينة طنجة.

وأكد المتحدث أن الشحنة وصلت أولا إلى شاطئ سيدي بوالنعايم قرب الجديدة، قبل أن يتم إخفاؤها داخل شاحنة لنقل الخضر بغرض تمويه عملية النقل، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من ضبط الحمولة بإحدى محطات التزود بالوقود على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة.

وأضاف المتحدث أن الشبكة التي تم ضبطها لها امتدادات وطنية، حيث مكنت العملية من القيام بعدد من المداهمات أمس السبت، في مدينة طنجة ما أفضى إلى حجز مجموعة من السيارات والزوارق المطاطية المستخدمة في شحن وتفريغ المخدرات من السفن، بعرض البحر وونقلها إلى السواحل المغربية.

وأكد المتحدث أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها في ظرف سنتين فقط، سواء من حيث الأسلوب المستعمل أو من حيث الكميات المحجوزة، مشيرا إلى العملية التي تمت في أكتوبر 2017 والتي تتعلق بتفكيك شبكة تنشط بمدن بوزنيقة وتمارة والصخيرات الناظور، والتي أدت إلى حجز 2 أطنان و 558 كيلوغرام من الكوكايين، فضلا عن عملية الداخلة أواخر 2016 والتي تتعلق بحجز أكثر من طن و200 كيلوغرام من المادة المخدرة ذاتها.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات تكشف عن مجموعة من المؤشرات الدالة على وقوع تحول في المسالك البحرية المعتمدة في تهريب المخدرات، مشيرا إلى وجود تقارب عضوي بين كارتيلات المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة.