جديدة المكر: إطلاق النار على مدرسة سياقة لرئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على إطلاق النار نحو مدرسة لتعليم السياقة في بلدة جديدة المكر يملكها رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم. وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت الشرطة إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما لم يتم الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، سهيل ملحم، لـ"عرب 48": "إننا نستنكر وندين الاعتداء الذي حصل، وبفضل الله لم تقع أي إصابات باستثناء بعض الأضرار المادية في المدرسة".

وأضاف "آمل أن تكون هذه الحادثة الأخيرة في جديدة المكر، ومن هنا إذ أؤكد بأنها لن تمر مرور الكرام وسأتخذ كافة الوسائل القانونية المتاحة حتى التوصل إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة".

وتابع أنه "بعد تسلمنا لإدارة السلطة المحلية والحصول على ثقة غالبية الناخبين في البلدة، سوف نبذل كل ما بوسعنا من أجل النهوض بجديدة المكر وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".

وختم ملحم بالقول إن "مجتمعنا العربي يعاني من تفشي آفة العنف والجريمة الأشبه بالسرطان، ونحن نلاحظ مدى تقاعس الشرطة في محاربة هذه الآفة، لكن ذلك لن يمنعنا من الضغط عليها حتى تقوم بمسؤولياتها في البلدة على وجه الخصوص".