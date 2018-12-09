الصين تستدعي السفير الأميركي على خلفية توقيف مسؤولة هواوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية
استدعت بكين الأحد السفير الأميركي للاحتجاج على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا وطالبت واشنطن بالتخلي عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية أن "الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل" حيال هذه القضية.
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