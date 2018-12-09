انت الان تتابع أول صفعتين من بيراميدز للأهلي.. على طريقة عنتر ولبلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لم يعلق الأهلي حتى الآن على خطف اللاعبين حتى لا تتعرض جماهيره لأي صدمة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها فريق الكرة، وزيادة حالة عدم الثقة الموجودة

مخطئ من يظن أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نجح في إبرام الصفقات التي استقر على التعاقد معها من اللحظة الأولى، فقد تعرض مسئولو القلعة الحمراء، إلى صدمتين متتاليتين حتى الآن، منذ أن بدأ الإعلان عن الصفقات التي ستنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبقى أن بطل الصفقات الشتوية حتى الآن هو نادي بيراميدز، الذي تعاقد مع ثلاثة لاعبين ووجه صدمتين قويتين للنادي الأهلي بعدما نجح في التعاقد مع اثنين من اللاعبين الذين كانوا على أعتاب القلعة الحمراء.

مسئولو الأهلي لم يعلقوا على خطف اللاعبين حتى لا تتعرض جماهيره لأي صدمة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها فريق الكرة في الفترة الأخيرة، بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي. مخاوف مسؤولي الأهلي من زيادة حالة عدم الثقة الموجودة بين

مسئولو الأهلي لم يعلقوا على خطف اللاعبين حتى لا تتعرض جماهيره لأي صدمة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها فريق الكرة في الفترة الأخيرة، بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

مخاوف مسؤولي الأهلي من زيادة حالة عدم الثقة الموجودة بين الجماهير وإدارة النادي، دفعت إدارة النادي للتكتم على ضياع الصفقتين، أو التعامل بمبررات واهية، مثلما حدث في صفقة حامد حمدان المهاجم الشاب الفلسطيني، لكن ما لا تعرفه الجماهير الحمراء، أن الصدمة التي كانت أقوى حدة لمسئولي الأهلي، تتمثل في البوركيني إريك تراوري، لاعب نادي المقاصة، الذي انتقل إلى بيراميدز مقابل ثلاثة ملايين دولار (ما يعادل 53 مليون جنيه مصري).

التقرير التالي يكشف كيف تعرض مسئولو النادي الأهلي لأول صدمتين في صفقات الشتاء على طريقة الفيلم الكوميدي الشهير «عنتر ولبلب» الذي لعب بطولته محمود شكوكو، أمام العملاق سراج منير.

- إريك تراوري

البداية كانت عن طريق إدارة الكرة بالنادي الأهلي، والتي طلبت التعاقد مع الجناح البوركيني صاحب الـ(22 عامًا) من أجل دعم الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب تألق بشكل لافت للأنظار هذا الموسم مع مصر المقاصة، بل ربما يكون اللاعب الأكثر ثباتًا في المستوى والجهد والتأثير مع الفريق الفيومي.

عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات بالأهلي، أجرى اتصالاته من خلال أحد وكلاء اللاعبين مع إريك لاستطلاع رأيه في الانتقال للنادي الأهلي، وبعد ترحيبه بدأ تحركاته بنفس الطريقة التي عفا عليها الزمن في إدارة مفاوضات التعادات معه من نادي مصر المقاصة.

أتم مسئولو نادي بيراميدز ثاني صفقاتهم الشتوية بالتعاقد مع إيريك تراوري لاعب مصر المقاصة على سبيل البيع النهائي في صفقة قيمتها ٣٥ مليون جنيه. pic.twitter.com/SkDcOSt08R — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 5, 2018

— Pyramids F.C. (@pyramidsfc)

القيعي كالعادة فتح المزاد على اللاعب بمقابل مالي متواضع قبل أن يصل به إلى أعلى قيمة وهي 35 مليون جنيه ما يوازي 2 مليون دولار، وقام بالرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الذي رحب بإتمام الصفقة في البداية قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب البطء المعتاد في التنفيذ.

وبمجرد أن تم تسربت المفاوضات تحرك حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز الذي طلب التعاقد مع إريك تراوري، لدعم صفوف فريقه، في ظل قناعاته بقدراته الفنية العالية وعلى الفور رحبت إدارة النادي بإتمام التعاقد مع اللاعب البوركيني.

وبسبب سرعة التنفيذ تم التعاقد مع اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ما يوازي 53 مليون جنيه مصري، ولم تفلح محاولات القيعي في اللحاق بعدما حضر متأخرًا كعادته في الفترة الأخيرة، وصعوبة أن يدخل الأهلي في مزاد أمام فريق نادي بيراميدز، الذي كان في مقدوره دفع أي مبلغ للفوز بالصفقة في النهاية.

- المهاجم الفلسطيني

فوجئ الجميع بعد إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الشاب حامد حمدان بتغيير وجهته إلى نادي بيراميدز واختلفت الأقاويل حول سر ضياع الصفقة من الأهلي، حيث كانت البداية من خلال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلي الذي أكد أن أن اللاعب حضر للنادي وطلب التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدًا أنه لم يجلس معه للتفاوض أو توقيع أي عقود، لأن أي لاعب يخضع أولًا للاختبار قبل التعاقد معه وهو ما لم يحدث مع اللاعب.

ثالث صفقات بيراميدز في يناير.. اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان لاعب نادي غزه الرياضي pic.twitter.com/m0VKlTu44z — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 7, 2018

— Pyramids F.C. (@pyramidsfc)

في الوقت نفسه أعلن محمد السدودي، وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، قال إن سبب فشل انتقاله للنادي الأهلي يتمثل في معاملته بشكل سيئ، حيث رفض مسؤولو الأهلي منحه ملابس من أجل خوض التدريبات وهو ما أثار غضب اللاعب، كما تمت مطالبته بتغيير وكيل أعماله بوكيل آخر.

في المقابل أعلن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي أنه نجح في الحصول على خدمات اللاعب القادم من فريق غزة الفلسطيني.

بعدها خرج مسئولو نادي بيراميدز، وأعلنوا انتقال المهاجم الفلسطيني الشاب للفريق، وهو ما علق عليه وكيل أعمال اللاعب بأنه تلقى معاملة جيدة لم يلقها في النادي الأهلي ومن ثم تم التراجع عن التوقيع السابق للقلعة الحمراء بعد الغموض الذي خيم على عدم إتمام الصفقة.

- رسالة تركي آل الشيخ

عقب إعلان مسؤولي بيراميدز، تعاقدهم مع اللاعب حامد حمدان في هدوء شديد، نشر المستشار تركي آل الشيخ، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يعلن فيه أن أي لاعب يرغب نادي بيراميدز في التعاقد معه سينضم للفريق، حيث كتب قائلًا: «من يرغب بيراميدز بضمه سينضم».

الخلاصة أن الأهلي عندما أعلن تعاقده مع محمود وحيد لاعب المقاصة مقابل 20 مليون جنيه بواقع 15 مليونا وقت إتمام الصفقة بخلاف 4 ملايين يحصل عليها الفريق الفيومي حال مشاركة اللاعب مع الأهلي 20 مباراة، أو ضم محمد محمود لاعب دجلة في صفقة تكلف خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 35 مليون جنيه، فإن الصفقات تمت لأن اللاعبين لم يطلب ضمهما أي من بيراميدز أو الزمالك مما يعني أن أي اشتباك على لاعب لن يكون في مصلحة الأهلي لأن الناديين سيدخلان المزاد بثقلهما من أجل خطف أي لاعب يرغب الأهلي في ضمه، طالما أنه نال اهتمامهما فنيا.