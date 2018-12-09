حبس موظف بريد اختلس 57 ألف جنيه بالجيزة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ م
صورة ارشيفية
تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، تقرير هيئة البريد بشأن جرد مكتب كفر غطاطي بالجيزة بعد حبس موظف المكتب بتهمة الاختلاس ليكشف عن جريمة أخرى. أمرت النيابة بحبس موظف في مكتب بريد كفر غطاطي بالهرم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاختلاس والتزوير في توقيعات العملاء والاستيلاء على مبلغ 23 ألف جنيه. التقرير الذي تسلمه مدير نيابة الهرم، أفاد باكتشاف عجز آخر من عهدة الموظف المتهم، إذ إنه بعد اكتشف الجريمة الأولى، وسداد المتهم لها تشكلت لجنة من الهيئة القومية للبريد لإجراء الجرد لكامل العهدة ما أسفر عن اختفاء مبلغ 57 ألف جنيه أخرى.
وتبين من خلال تحقيقات مدير نيابة الهرم أثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد، اكتشفت عجز بمبلغ 23 ألف جنيه، وبمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا. وباشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن الموظف المتهم
وتبين من خلال تحقيقات مدير نيابة الهرم أثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد، اكتشفت عجز بمبلغ 23 ألف جنيه، وبمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا.
وباشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن الموظف المتهم قام منذ شهر مايو وحتي نوفمبر الماضي بسحب أموال من حسابات العملاء وتزوير توقيعاتهم على ايصالات السحب.
وجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وشكلت لجنة من وزارة العدل لإجراء عملية جرد لعهدة المتهم بخلاف اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للبريد.
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