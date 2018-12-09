انت الان تتابع حبس موظف بريد اختلس 57 ألف جنيه بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ م

صورة ارشيفية

تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، تقرير هيئة البريد بشأن جرد مكتب كفر غطاطي بالجيزة بعد حبس موظف المكتب بتهمة الاختلاس ليكشف عن جريمة أخرى. أمرت النيابة بحبس موظف في مكتب بريد كفر غطاطي بالهرم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاختلاس والتزوير في توقيعات العملاء والاستيلاء على مبلغ 23 ألف جنيه. التقرير الذي تسلمه مدير نيابة الهرم، أفاد باكتشاف عجز آخر من عهدة الموظف المتهم، إذ إنه بعد اكتشف الجريمة الأولى، وسداد المتهم لها تشكلت لجنة من الهيئة القومية للبريد لإجراء الجرد لكامل العهدة ما أسفر عن اختفاء مبلغ 57 ألف جنيه أخرى.

وتبين من خلال تحقيقات مدير نيابة الهرم أثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد، اكتشفت عجز بمبلغ 23 ألف جنيه، وبمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا. وباشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن الموظف المتهم