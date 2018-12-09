البرلمان يضغط لسرعة صرف تعويضات «حريق الراشدة»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نائب الوادي الجديد: الحريق شمل كل النخيل في الراشدة وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل وكان لا بد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات عاجلة للمزارعين المتضررين من حريق الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان، ودمر حوالي 20 ألف نخلة، بالإضافة إلى تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، مطالبين أيضا بإنشاء وحدة مطافي بالقرية. وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المتضررين، وتسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة، ولم يتم تسليمها حتى الآن.

وقال ممثل وزراة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي



وقال ممثل وزراة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا". وقال ممثل وزراة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا". وأوضح محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "جاهزون لصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، لتوضيح عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات، ولكن ننتظر قرار النيابة". وأوضح تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بالوادي الجديد، أن "الحريق شمل كل النخيل في الراشدة، وهو مصدر دخل وحيد لأهالي القرية، وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لا بد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل، فغير معقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتي الآن لم تصرف تعويضات للناس "، متوجها بالشكر لمحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لتخصيصه أراض للفلاحين و"لكن هذه الأراضي في الصحراء"، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات. وقال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة: "المحافظة أزالت نخل لإنشاء طرق أو غيره، المفروض تعوض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالي 20 ألف نخلة، لا بد من تعويض أصحابها، ونطالب بتعويض الناس عن الأرض التي تم نزعها لإقامة الطرق"، وعقب النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، قائلا: "الحريق تم، وحوالي 10671 نخلة احترقت، لازم التعويض يكون مجزي، الناس محتاجة 7 سنوات علي ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتج وفيه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تنزل لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلي علىالطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين". وذكر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال حضوره اجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، في نوفمبر الماضي، «إننا ناقشنا مع الحكومة رؤيةً وخطط جذب الاستثمارات بهدف تنمية محافظة الوادي الجديد، وتمت دراسة وتنفيذ إجراءات مواجهة مشكلة حرائق النخيل في قرية (الراشدة)»، مشيرا إلى أن الحرائق حدثت على مدار الثلاث سنوات الماضية بفعل العواصف والرياح وحرق مخلفات النخيل، ونسعى لمنع حدوثها مستقبلا باتخاذ العديد من الإجراءات، من بينها فصل الأماكن السكنية عن أشجار النخيل، لاسيما في ظل التوسع الأفقي للمساكن وتداخلها مع النخيل. وأشار الزملوط، إلى أنه بالتعاون بين الأهالي وقوات الحماية المدنية نجحت جهود السيطرة على الحريق وإخماده، وأضاف أن إحدى الصعوبات التي واجهتهم، أن أقرب نقطة للإطفاء تبعد 200 كيلو متر عن مكان الحريق، وطلبنا تدخل القوات المسلحة وتحركت الطائرات مع أول ضوء للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن 15 رأس ماشية نفقت، وتم الاتصال فورا بالجمعيات الخيرية وإرسال المواشي البديلة وتعويض الأهالي.

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