«أسود ونسور وديوك».. الحيوانات تُزين ألقاب المنتخبات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعض الألقاب لا تحتاج للتفكير في شرح أصولها، فهي إما انعكاس للألوان التي ترتديها المنتخبات أو كانت رمزا وطنيا للبلاد ومصدرا للفخر بسبب الإرث الحضاري والثقافي

أصبح إطلاق الألقاب الممتلئ بالطرائف والغرائب، على المنتخبات منذ مشاركاتها الأولى في البطولات العالمية الكبرى، جزءًا لا يتجزأ من متعة وجنون كرة القدم، فظاهرة الأسماء المستعارة أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، والتي يولد بعضِ منها بسبب عامل تاريخي، أو عامل جغرافي أو عامل شعبي، وبعضها تم إطلاقه لأسباب ترفيهية، فعلى سبيل المثال حينما تقول «الفراعنة» يتبادر إلى الأذهان منتخب مصر، الحال نفسه مع «نسور قرطاج» للمنتخب التونسي، واليوم سنلقي الضوء على أشهر الألقاب شيوعًا وأكثرها استخدامًا لمنتخبات العالم.

- منتخب مصر: (الفراعنة) منتخب مصر الوطني يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا. - منتخب السعودية: (الصقور الخضر) يعرف المنتخب السعودي، بـ«الصقور الخضر»، لما





منتخب مصر الوطني يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا. - منتخب السعودية: (الصقور الخضر)يعرف المنتخب السعودي، بـ«الصقور الخضر»، لما يرمز له من أصالة تعبر عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا، باعتباره رمزًا للقوة والجسارة والعزيمة والثقة، واللون الأخضر نسبة لعلم بلادهم وطقم الفريق. - منتخب المغرب: (أسود الأطلسي)يلقب منتخب المغرب بـ«أسود الأطلسي»، ويعود إلى امتداد جبال الأطلس في المغرب، فضلًا على قرب المحيط الأطلسي، وامتداد هذا المحيط على مساحة كبيرة من المملكة المغربية.

- منتخب تونس: (نسور قرطاج) - منتخب مصر: (الفراعنة)منتخب مصر الوطني يحمل لقب «الفراعنة»، نسبة إلى المصريين القدماء، خاصة الأسرة الفرعونية، التي حقق ملوكها الكثير من الإنجازات منها بناء الأهرامات التي تعد من عجائب الدنيا. - منتخب السعودية: (الصقور الخضر)يعرف المنتخب السعودي، بـ«الصقور الخضر»، لما يرمز له من أصالة تعبر عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا، باعتباره رمزًا للقوة والجسارة والعزيمة والثقة، واللون الأخضر نسبة لعلم بلادهم وطقم الفريق. - منتخب المغرب: (أسود الأطلسي)يلقب منتخب المغرب بـ«أسود الأطلسي»، ويعود إلى امتداد جبال الأطلس في المغرب، فضلًا على قرب المحيط الأطلسي، وامتداد هذا المحيط على مساحة كبيرة من المملكة المغربية.- منتخب تونس: (نسور قرطاج) لقب منتخب تونس نفسه بنسور قرطاج، نظرًا لأن قرطاج هي مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة القديمة في العصر الفينيقي، وحينما بحث المنتخب التونسي عن اسم شهرة له اختار لقب النسور نسبة للقوة والسرعة، ونسبها لمهد الحضارة. - منتخب نيجيريا: (النسور الخضر)النسور الخضراء، هو اللقب الذي يطلق على المنتخب النيجيري، نسبة إلى شعار بلدهم، ومن ثم ارتدوا الطقم الأخضر الداكن الذي اشتهروا به، كما فضلوا إطلاق لقب النسور على أنفسهم نظرًا لسرعاتهم العالية.

- منتخب السنغال: (أسود التيرانجا) - منتخب نيجيريا: (النسور الخضر)النسور الخضراء، هو اللقب الذي يطلق على المنتخب النيجيري، نسبة إلى شعار بلدهم، ومن ثم ارتدوا الطقم الأخضر الداكن الذي اشتهروا به، كما فضلوا إطلاق لقب النسور على أنفسهم نظرًا لسرعاتهم العالية.- منتخب السنغال: (أسود التيرانجا) اشتهر المنتخب السنغالي باسم الأسود، واختار لقب (أسود التيرانجا) لتفرقته عن منتخبات إفريقية أخرى تحمل اسم الأسود مثل الكاميرون (الأسود غير المروضة) والمغرب (أسود الأطلسي)، وتيرانجا كلمة تعني في لغة قبائل (وولوف) التي تقطن السنغال وزامبيا وموريتانيا حسن الضيافة. - منتخب البرازيل: (السامبا) - منتخب البرازيل: (السامبا) منتخب البرازيل الذي اشتهر بمنتخب «راقصي السامبا» أو«منتخب السامبا» نسبة إلى أدائه القريب في سرعته وفنياته من رقصة السامبا المعروفة في كرنفالات ريو دي جانيرو الشهيرة. - منتخب الأرجنتيني: (راقصو التانجو)اختار المنتخب الأرجنتيني لنفسه اسم رقصة بلاده الشهيرة «التانجو» لقبًا لهم، وتعتبر رقصة التانجو الأرجنتينية إحدى أشهر الرقصات في العالم، وأحيانًا يقوم لاعبو الأرجنتين برقصها، في المسابقات الكبرى أبرزها كأس العالم.

- منتخب كولومبيا: (لوس كافيتيروس)وهو لقب يعني من «يصنعون القهوة أو يشربونها» وهو الأمر الذي يقوم به الكولومبيون، وقد حصل المنتخب الكولومبي على اللقب كإشارة إلى أكبر صادرات دولتهم وهي القهوة.

- منتخب ألمانيا: (الماكينات)يعرف منتخب ألمانيا صاحب الألقاب الأربعة في كأس العالم بلقب بالماكينات، نظرًا للقوة الصناعية التي تتميز بها ألمانيا وقوة الأداء التي تلازم المنتخب دائمًا، كما لقبه مشجعوه أحيانًا بـ«الناسيونال مانشافت» التي تعني بالألمانية المنتخب الوطني. - منتخب فرنسا: (الديوك) - منتخب الأرجنتيني: (راقصو التانجو)اختار المنتخب الأرجنتيني لنفسه اسم رقصة بلاده الشهيرة «التانجو» لقبًا لهم، وتعتبر رقصة التانجو الأرجنتينية إحدى أشهر الرقصات في العالم، وأحيانًا يقوم لاعبو الأرجنتين برقصها، في المسابقات الكبرى أبرزها كأس العالم.- منتخب كولومبيا: (لوس كافيتيروس)وهو لقب يعني من «يصنعون القهوة أو يشربونها» وهو الأمر الذي يقوم به الكولومبيون، وقد حصل المنتخب الكولومبي على اللقب كإشارة إلى أكبر صادرات دولتهم وهي القهوة.- منتخب ألمانيا: (الماكينات)يعرف منتخب ألمانيا صاحب الألقاب الأربعة في كأس العالم بلقب بالماكينات، نظرًا للقوة الصناعية التي تتميز بها ألمانيا وقوة الأداء التي تلازم المنتخب دائمًا، كما لقبه مشجعوه أحيانًا بـ«الناسيونال مانشافت» التي تعني بالألمانية المنتخب الوطني. - منتخب فرنسا: (الديوك) يُلقب منتخب فرنسا بالديوك، والاسم مستوحى من شعار الديك الفرنسي الذي اعتمد في أنحاء البلاد منذ القرن الرابع عشر رمزًا لليقظة الفرنسية. - منتخب إنجلترا: (الأسود الثلاثة)يلقب المنتخب الإنجليزي بالأسود الثلاثة التي توجد على مختلف الشعارات في المملكة المتحدة، ويعود اعتمادها إلى عهد ريتشارد قلب الأسد، خلال الفترة الممتدة من عام 1198 وحتى عام 1340.

- منتخب أستراليا: (الكنغر)منتخب أستراليا معروف بـ«الكنغر» (ذا سوكرووس) وهو اسم يجمع بين «سوكر»، أي كرة القدم، والمقطع الأخير من اسم حيوان الـ«كنغر» ليصبح لقب المنتخب الأسترالي في الملاعب إشارة إلى اللعبة والحيوان الذي تشتهر به أراضيها.

منتخب اليابان: (النيبون)منتخب اليابان يطلق عليه «النيبون» وهو الاسم الأصلي لليابان، كما يعرف أيضا بمنتخب «الساموراي» نسبة إلى محاربي اليابان القدماء.- منتخب الدنمارك: (الديناميت)"الديناميت الدنماركي" هو لقب المنتخب الدنماركي، وسبب التسمية أن منتخب الدنمارك حقق فوزا تاريخيا على إنجلترا على أرضية ملعب ويمبلي الشهير بهدف وحيد سجله سيمونسن، وهو الفوز الذي مكن منتخب الدنمارك من الاقتراب أكثر للتأهل إلى كأس أمم أوروبا 1984 بفرنسا، حيث تمكن المنتخب الدنماركي في هذه المسابقة من بلوغ نصف النهائي، لكن بعد الفوز التاريخي على الإنجليز وقبل المشاركة في اليورو بفرنسا، خصصت صحيفة دنماركية مسابقة لأفضل أغنية خاصة بمنتخب بلادهم من بين ما جاء بها "نحن الأحمر نحن الأبيض نحن ديناميت الدنمارك"، وانتشرت الأغنية بشكل سريع ومنها استمدت الجماهير لقب منتخبهم "ديناميت الدنمارك".

منتخب صربيا: (النسور)لقب منتخب صربيا هو «النسور»، ويرمز إلى أن هذا المنتخب يحلق في سماء كرة القدم بحرية وبطلاقة وقوة، ولهذا أطلق على هذا المنتخب لقب «النسور» ومأخوذ من فكرة أن هذا الطائر الذى يطلق عليه نسر هو ملك الجو وملك المحيط الذى يكون فيه. - منتخب إنجلترا: (الأسود الثلاثة)يلقب المنتخب الإنجليزي بالأسود الثلاثة التي توجد على مختلف الشعارات في المملكة المتحدة، ويعود اعتمادها إلى عهد ريتشارد قلب الأسد، خلال الفترة الممتدة من عام 1198 وحتى عام 1340.- منتخب أستراليا: (الكنغر)منتخب أستراليا معروف بـ«الكنغر» (ذا سوكرووس) وهو اسم يجمع بين «سوكر»، أي كرة القدم، والمقطع الأخير من اسم حيوان الـ«كنغر» ليصبح لقب المنتخب الأسترالي في الملاعب إشارة إلى اللعبة والحيوان الذي تشتهر به أراضيها.منتخب اليابان: (النيبون)منتخب اليابان يطلق عليه «النيبون» وهو الاسم الأصلي لليابان، كما يعرف أيضا بمنتخب «الساموراي» نسبة إلى محاربي اليابان القدماء.- منتخب الدنمارك: (الديناميت)"الديناميت الدنماركي" هو لقب المنتخب الدنماركي، وسبب التسمية أن منتخب الدنمارك حقق فوزا تاريخيا على إنجلترا على أرضية ملعب ويمبلي الشهير بهدف وحيد سجله سيمونسن، وهو الفوز الذي مكن منتخب الدنمارك من الاقتراب أكثر للتأهل إلى كأس أمم أوروبا 1984 بفرنسا، حيث تمكن المنتخب الدنماركي في هذه المسابقة من بلوغ نصف النهائي، لكن بعد الفوز التاريخي على الإنجليز وقبل المشاركة في اليورو بفرنسا، خصصت صحيفة دنماركية مسابقة لأفضل أغنية خاصة بمنتخب بلادهم من بين ما جاء بها "نحن الأحمر نحن الأبيض نحن ديناميت الدنمارك"، وانتشرت الأغنية بشكل سريع ومنها استمدت الجماهير لقب منتخبهم "ديناميت الدنمارك".منتخب صربيا: (النسور)لقب منتخب صربيا هو «النسور»، ويرمز إلى أن هذا المنتخب يحلق في سماء كرة القدم بحرية وبطلاقة وقوة، ولهذا أطلق على هذا المنتخب لقب «النسور» ومأخوذ من فكرة أن هذا الطائر الذى يطلق عليه نسر هو ملك الجو وملك المحيط الذى يكون فيه. ويلقب منتخب سويسرا بـ(لا ناتي) ويعنى بالفرنسية "الفريق الوطني"، ونتيجة وجود عدة لغات فيوجد نفس اللقب لكن باللغة الألمانية والإيطالية، أما منتخب السويد فيطلق عليه لقب "كورون".

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