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انت الان تتابع ديتوكس «جيليان مايكلز» لحرق الدهون في 7 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م
إنقاص الوزن والحصول على جسم مثالي، هاجس لأغلب الأشخاص في العالم، رجال وسيدات، خاصة مع بداية فصل الشتاء، نسمع كثيرا من الشكاوى عن كثرة تناول الطعام وفقدان السيطرة على الشهية، الأمر بسيط ويحتاج منك إلى نقطة نظام في اتباع نظام صحي، غني بالخضراوات والفواكه الطازجة، مع تناول الكثير من المياه، والمشروبات التي تساعد في حرق الدهون وزيادة الحرق، وممارسة التمارين الرياضية بالذهاب إلى إحدى صالات الجيم القريبة من منزلك، أو المشي ساعة يوميًا، في السطور التالية نتحدث عن ديتوكس "جيليان مايكل"، كلمة السر في إنقاص وزنك في 7 أيام.
مشروب "جيليان مايكل" أحد مشروبات الديتوكس الفعالة في فقدان الوزن، ويساعدك في التخلص من الدهون. المكونات: - كوب كبير من الماء النقي. - ملعقة كبيرة من عصير التوت الأحمر المركز. - كيس شاي من عشبة الهندباء، يمكنك شراؤه من العطار. - ملعقتان من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: - اغلِ المكونات لمدة
أحد مشروبات الديتوكس الفعالة في فقدان الوزن، ويساعدك في التخلص من الدهون.المكونات:
- كوب كبير من الماء النقي.
- ملعقة كبيرة من عصير التوت الأحمر المركز.
- كيس شاي من عشبة الهندباء، يمكنك شراؤه من العطار.
- ملعقتان من عصير الليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اغلِ المكونات لمدة 10 دقائق، ثم احتفظ بها في الثلاجة، وتناولها لمدة 7 أيام، اعرف معلومات أكثر هنا عن المشروبات الحارقة للدهون.
- شرب كوب كبير من هذا الخليط، قبل الوجبات 3 مرات يوميًا، يساعدك على الشعور بالامتلاء وحرق الدهون، كما يمكنك شرب كوب صغير من هذا الخليط عند الشعور بالجوع، لكشف الجوع الحقيقي من الجوع النفسي إذا كنت لا تزال جائعا بعد 30 دقيقة من شرب الماء يمكنك تناول وجبتك، أما إذا لم تشعر بالجوع فهذا جوع نفسي واكتفِ بشرب المياه فقط.
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