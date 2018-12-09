انت الان تتابع أبرزها ليفربول وتشيلسي.. أعرق ملاعب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تضم إنجلترا على أرضها، ربما التاريخ الكامل لكرة القدم، فهناك توجد أقدم الأندية والبطولات وأولى مباريات الساحرة المستديرة، إضافة إلى أقدم الملاعب

يمثل الملعب قيمة تاريخية لكل فريق، فهو رمز للنادي وتعكس عمارته تاريخ الفريق وإرثه الكروي الذي تتناقله الأجيال المختلفة، ولا شك أن الجماهير في جميع أنحاء العالم تفتخر بملاعب أنديتها التي شهدت تتويجات فرقها وأبرز إنجازاتها، ومع ذلك هناك ملاعب تملك تاريخًا أكبر من فرقها، حيث شيدت قبل تأسيس النادي نفسه، وكما هو معروف بأن إنجلترا هي مهد كرة القدم، حيث أقيمت بها أولى مباريات اللعبة في التاريخ وشهدت تدشين أولى البطولات في الساحرة المستديرة، ومن الطبيعي بالتالي أن تحتضن على أرضها أقدم الملاعب في تاريخ كرة القدم.

وهناك العديد من الملاعب التاريخية التي عرفها العالم ولم تعد موجودة حاليا، ولعل أبرزها الملعب الأوليمبي في ميونخ والذي احتضن مباريات بايرن ميونخ والعديد من المحافل العالمية، قبل أن ينتقل البايرن إلى ملعبه الجديد أليانز أرينا، وكذلك الحال مع أرسنال والذي ترك ملعبه القديم هايبوري لينتقل إلى ملعب الإمارات. ونسلط

وهناك العديد من الملاعب التاريخية التي عرفها العالم ولم تعد موجودة حاليا، ولعل أبرزها الملعب الأوليمبي في ميونخ والذي احتضن مباريات بايرن ميونخ والعديد من المحافل العالمية، قبل أن ينتقل البايرن إلى ملعبه الجديد أليانز أرينا، وكذلك الحال مع أرسنال والذي ترك ملعبه القديم هايبوري لينتقل إلى ملعب الإمارات. ونسلط الضوء في السطور التالية على أقدم الملاعب في العالم والتي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا كالآتي: - ملعب هيلزبرة

دائمًا ما سيذكر هذا الملعب بكونه مسرحًا لواحدة من أبرز الحوادث التاريخية في كرة القدم والتي توفي فيها 96 مشجعا من ليفربول عام 1989 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست، ويعد هيلزبرة ملعبًا لفريق شيفيلد وينزداي وشيد في عام 1899، وتبلغ سعة الملعب 39,732 متفرجًا، واحتضن بعضا من مباريات مونديال 1966.- حديقة الأمراء

هو ملعب فريق باريس سان جيرمان، ويعد من أقدم ملاعب كرة القدم التي لا تزال موجودة حتى الآن، وعلى الرغم من اعتماد سان جيرمان على هذا الملعب بداية من عام 1973، فإنه شيد في عام 1897.- فيلا بارك

شيد الملعب في عام 1897 ويعد الملعب الرئيسي لفريق أستون فيلا، ويتسع لـ42,682 متفرجًا، ولجأ إليه أستون فيلا بعدما لعب من قبله على ملعبي أستون بارك وويلينجتون رود.- جوديسون بارك

عند الحديث عن تاريخ كرة القدم الإنجليزية والأندية التي تنتمي إلى هذا التاريخ، سيذكر دائمًا اسم إيفرتون الذي تأسس عام 1878، ولعب مبارياته في البداية على ملعب الأنفيلد قبل أن ينتقل إلى ملعبه جودسيون بارك بعد تشييده في عام 1892.- سيلتك بارك

شيد الملعب في عام 1892 ويعرف عند سكان المنطقة الشرقية لمدينة جلاسكو بالـ"جنة"، ويعد الملعب رمزًا لنادي سيلتك والذي يتسع إلى 60 ألف متفرج كأكبر ملاعب أسكتلندا.- سانت جيمس بارك

يعد سانت جيمس بارك ملعبًا لفريق نيوكاسل منذ عام 1892، ويلعب نيوكاسل على هذا الملعب على الرغم من النزاعات بينه وبين السكان والمجلس المحلي في المدينة.- أنفيلد

هو من أشهر الملاعب التاريخية في كرة القدم ويحتضن واحدة من أشهر الديريبات في العام بين ليفربول وإيفرتون، وشيد الملعب في عام 1884.- ستامفورد بريدج

في الوقت الذي يتعرض فيه عشاق

شيد الملعب في عام 1875 في بريستون، وتبلغ سعته 23,404 متفرج.- ريسكورس جراوند

يوجد الملعب في مدينة ريكسهام شمالي ويلز، ويحتضن مباريات كرة القدم بداية من عام 1964، ويعد الملعب الرئيسي لفريق ريكسهام.- برامال لين

هو من أقدم الملاعب التي لا تزال موجودة في العالم، وذلك بعد أن شيد في عام 1855 للكريكيت، قبل أن يحتضن أول مباراة في كرة القدم عام 1862 ويعد الملعب الرئيسي لفريق شيفيلد يونايتد، وتبلغ سعته 32 ألف متفرج.- فيلد ميل

شيد الملعب في عام 1861 ويعد الملعب الرئيسي لفريق مانزفيلد تاون الناشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، وتبلغ سعته 9,186 متفرج.- سانديجيت رود

هو أقدم الملاعب التي شيدت في التاريخ، حيث شيد في عام 1804 كملعب للكريكيت، ولُعبت عليه كرة القدم للمرة الأولى في عام 1860، ويعرف في موسوعة جينيس باعتباره الملعب الأقدم في العالم. - ملعب هيلزبرةدائمًا ما سيذكر هذا الملعب بكونه مسرحًا لواحدة من أبرز الحوادث التاريخية في كرة القدم والتي توفي فيها 96 مشجعا من ليفربول عام 1989 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست، ويعد هيلزبرة ملعبًا لفريق شيفيلد وينزداي وشيد في عام 1899، وتبلغ سعة الملعب 39,732 متفرجًا، واحتضن بعضا من مباريات مونديال 1966.- حديقة الأمراءهو ملعب فريق باريس سان جيرمان، ويعد من أقدم ملاعب كرة القدم التي لا تزال موجودة حتى الآن، وعلى الرغم من اعتماد سان جيرمان على هذا الملعب بداية من عام 1973، فإنه شيد في عام 1897.- فيلا باركشيد الملعب في عام 1897 ويعد الملعب الرئيسي لفريق أستون فيلا، ويتسع لـ42,682 متفرجًا، ولجأ إليه أستون فيلا بعدما لعب من قبله على ملعبي أستون بارك وويلينجتون رود.- جوديسون باركعند الحديث عن تاريخ كرة القدم الإنجليزية والأندية التي تنتمي إلى هذا التاريخ، سيذكر دائمًا اسم إيفرتون الذي تأسس عام 1878، ولعب مبارياته في البداية على ملعب الأنفيلد قبل أن ينتقل إلى ملعبه جودسيون بارك بعد تشييده في عام 1892.- سيلتك باركشيد الملعب في عام 1892 ويعرف عند سكان المنطقة الشرقية لمدينة جلاسكو بالـ"جنة"، ويعد الملعب رمزًا لنادي سيلتك والذي يتسع إلى 60 ألف متفرج كأكبر ملاعب أسكتلندا.- سانت جيمس باركيعد سانت جيمس بارك ملعبًا لفريق نيوكاسل منذ عام 1892، ويلعب نيوكاسل على هذا الملعب على الرغم من النزاعات بينه وبين السكان والمجلس المحلي في المدينة.- أنفيلدهو من أشهر الملاعب التاريخية في كرة القدم ويحتضن واحدة من أشهر الديريبات في العام بين ليفربول وإيفرتون، وشيد الملعب في عام 1884.- ستامفورد بريدجفي الوقت الذي يتعرض فيه عشاق تشيلسي إلى بعض السخرية بسبب عدم امتلاكهم تاريخا كبيرا في اللعبة، فإن في الحقيقة ملعب الفريق ستامفورد بريدج هو ثالث أقدم ملعب لا يزال موجودًا في العالم بعدما شيد في عام 1877.- ملعب ديبدالشيد الملعب في عام 1875 في بريستون، وتبلغ سعته 23,404 متفرج.- ريسكورس جراونديوجد الملعب في مدينة ريكسهام شمالي ويلز، ويحتضن مباريات كرة القدم بداية من عام 1964، ويعد الملعب الرئيسي لفريق ريكسهام.- برامال لينهو من أقدم الملاعب التي لا تزال موجودة في العالم، وذلك بعد أن شيد في عام 1855 للكريكيت، قبل أن يحتضن أول مباراة في كرة القدم عام 1862 ويعد الملعب الرئيسي لفريق شيفيلد يونايتد، وتبلغ سعته 32 ألف متفرج.- فيلد ميلشيد الملعب في عام 1861 ويعد الملعب الرئيسي لفريق مانزفيلد تاون الناشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، وتبلغ سعته 9,186 متفرج.- سانديجيت رودهو أقدم الملاعب التي شيدت في التاريخ، حيث شيد في عام 1804 كملعب للكريكيت، ولُعبت عليه كرة القدم للمرة الأولى في عام 1860، ويعرف في موسوعة جينيس باعتباره الملعب الأقدم في العالم.

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