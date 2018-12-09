الان تتابع اليمن.. غارات جوية لقوات التحالف على مواقع ميليشيات الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد أن طيران التحالف العربي شن ثلاث غارات على مواقع تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مدينة حرض بمحافظة حجة.

وذكرت أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الميليشيات، بينهم قيادي بارز، فضلا عن تكبيد الحوثيين خسائر في المعدات.