مقتل 8 من أفراد الجيش الأفغاني وأسر 10 آخرين في هجوم لطالبان

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صرح مسؤول أفغاني اليوم الأحد، بأن 8 أفراد من الجيش الأفغاني قتلوا فيما سقط 10 آخرون أسرى في أيدي حركة طالبان إثر هجوم نفذه مسلحو طالبان على قاعدة عسكرية بإقليم فرح غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء باجواك الأفغانية عن أحد أعضاء المجلس المحلي للإقليم ويدعى داد الله قاني, قوله إن المسلحين هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة تقع على الطريق السريع بين إقليمي هيرات وفرح في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأضاف المسؤول أن القاعدة سقطت في أيدي المسلحين الذين استولوا على كافة الأسلحة والذخيرة الموجودة بها قبل أن يغادروها.

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