شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل اتفاقية قرض مشروع مصرف بحر البقر إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم اتفاقيتين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها.

حيث أحال اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018.الى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من لجان الإسكان والزراعة والخطة.

كما أحال اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018.الى لجنة مشتركة من لجان الخطة والاقتصادية والطاقة.