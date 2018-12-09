شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل مشروعات قوانين للجان النوعية أبرزها صندوق رعاية المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او النواب للجان النوعية المختصة لمناقشتها أبرزها تعديل قانون نقابة التجاريين، وإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج.

وأحال البرلمان مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، للجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموزانة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصير، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج للجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموزانة.

وأحال البرلمان مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل احكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات العمالية والنقابية للجنة القوى العاملة، وآخر مقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إصدار قانون تشغيل العمالة المنزلية للجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمانى عزيز، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 للجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحى، بشأن إصدار قانون رعاية وحماية المسنين، للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية بمجلس النواب.

ومشروع قانون مقدم من النائبة ماجدة نصر، بشأن إنشاء نقابة مهندسى البرمجيات، للجنة الاتصالات، ومكاتب لجان القوى العاملة.