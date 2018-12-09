شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من ذوى الإعاقة يحضر الجلسة العامة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيا مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث حضر الجلسة مجموعة من الأشخاص ذوى الإعاقة وجلسوا بشرفات قاعة الجلسة العامة.

وأوضح عبد العال، أن مجلس النواب الحالى كان مدركا لحقيقة هذا الأمر وأقر فى دور الانعقاد الماضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تناول الكثير من الحقوق التى كفلها الدستور لهم.

وقال عبد العال: "وفى إطار الاحتفال بهذا اليوم يحضر بشرفات المجلس مجموعة من ذوى الإعاقة، فى إطار دور الدولة فى دعمهم والعمل على إيجاد كافة الحلول للقضايا ذات الشأن الخاص بهم، ونرحب بهم، كما يحضر الجلسة أيضا فى إطار دعم الثقافة البرلمانية مجموعة من طلاب مدرسة جيل المستقبل، ونرحب بهم أيضا".