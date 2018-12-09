شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان تستدعى 3 وزراء بشأن قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن تحقيق المصلحة العامة هو الهدف الأسمى النواب جميعهم، لافتا إلى أن مشروع القانون تحدث عن الأبحاث الاجتماعية وهناك مركز للبحوث قائم بالفعل، وفيما يخص جمع البيانات وزارة التضامن تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لذلك، وهذا يعنى أن مشروع القانون محل النقاش يتضمن بعض المواد والاختصاصات الموجودة فى عدد من الوزارات والمراكز.

وفى نفس الصدد قال الدكتور ايمن ابو العلاء، إن مشروع القانون يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروض، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية.

وأوضح أبو العلا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات الهامة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل.