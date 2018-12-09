شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وفدى يطرح 8 مقترحات لشباب حزب الوفد حول العمل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب، ونائب الوفد عن دائرة اوسيم بالجيزة، العديد من الأفكار لتحفيز الشباب على العمل السياسى وسط المواطنين بحضور قيادات شمال الجيزة والأعضاء المنظمين لمبادرة "الوفد مع الناس".

وبحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد، عرض النائب الطرق الناجحة لاستقطاب أكبر عدد من شباب الوفد ليفوز فى انتخابات المحليات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومساعدة المستشار بهاء الدين أبوشقة فى نشر الوعي الفكري والجماهيري بين المواطنين لانتشار حزب الوفد وتطبيق ما يكتسبوه الشباب على ارض الواقع بين الناس، والعمل على خطط ممنهجة لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين للحصول على عضوية حزب الوفد.

وأضاف، فى بيان اليوم العمل على تلبية كل مطالب الجماهير فى جميع المحافظات من خلال نواب حزب الوفد، والعمل على تفعيل الأنشطة داخل حزب الوفد مثل " كورسات تعليمية، معلومات ثقافية وكمبيوتر، وأنشطة رياضية" لخدمة عملية بين الجمهور، والتنسيق مع وزير الشباب والرياضة فى اجتماع يوم الثلاثاء لتنمية الكوادر الشبابية بحزب الوفد.

وتابع :"مساندة ودعم المرأة المطلقة والأرامل من خلال الحزب، حيث إنهم لا عائل لهن بعد المفارقات الزوجية أو كل من تعول أسرة ولذلك من خلال التشريعات التي ينص عليها القانون والدستور، والتنسيق مع القيادات العليا فى الدولة لتنفيذ العديد من المشاريع التى يطرحها حزب الوفد على أرض الواقع والاقتداء بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شئون البلاد وإدارة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.