قائد الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال 10 من المتورطين بهجوم جابهار

أعلن قائد قوى ​الأمن الداخلي​ ال​إيران​ي العميد ​حسين اشتري​، خلال مؤتمر صحفي، عن القاء القبض على عشرة من المتورطين في هجوم جابهار.

وأوضح أن "​قوى الأمن الداخلي​ تمكنت من اعتقال عشرة من الإرهابيين المشاركين في الاعداد للاعتداء الإرهابي في جابهار كما تم الكشف عن عدد اخر منهم والوصول إلى خيوط جيدة في القضية".

يذكر أن انتحاريا كان قد هاجم بشاحنة صغيرة صباح الخميس مقر ​قوى الامن الداخلي​ في ميناء جابهار الواقع جنوب شرق إيران لكنه فشل في اقتحام بوابة المقر بعد تصدي الحراس له ما أسفر عن ​تفجير​ أدى إلى مقتل اثنين من قوى الأمن الداخلي واصابة 43 من بينهم 10 من الأمن الداخلي.