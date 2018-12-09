الصين تستدعي السفير الأميركي احتجاجا على اعتقال المديرة المالية لهواوي

ذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية ​الصين​ية استدعت السفير الأميركي في بكين وسلمته رسالة "قوية اللهجة" بشأن اعتقال المسؤولة المالية لشركة "هاواوي" الصينية لصناعة ​الهواتف الذكية​ في كندا منغ وان تشو. ولفتت ​الخارجية الصينية​ إلى أنه "يجب على الجانب الأميركي سحب أمر اعتقال المديرة المالية لهواوي". وكان نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ قد حذر السلطات الكندية من استمرار اعتقال تشو، مشيرة إلى أن "الصين تحث الجانب الكندي بشدة على الإفراج الفوري عن المسؤولة التنفيذية المعتقلة، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل فعّال، وإلا ستحدث عواقب وخيمة يتحمل مسئوليتها الجانب الكندي".

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