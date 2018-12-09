ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام أكد، خلال حديث صحفي، أن"الحوثيين منفتحون على جولة محادثات جديدة إذا تحقّق تقدم في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بينهم وبين الحكومة اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم".
وأوضح عبد السلام أنه "إذا خرجنا من هذا التشاور في السويد بتقدم، بالامكان ان نعقد جولة جديدة من المشاورات".
شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ف.ب: الحوثيون منفتحون على جولة محادثات جديدة إذا تحقق تقدم في السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .