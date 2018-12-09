أ.ف.ب: الحوثيون منفتحون على جولة محادثات جديدة إذا تحقق تقدم في السويد

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام أكد، خلال حديث صحفي، أن"​الحوثيين​ منفتحون على جولة محادثات جديدة إذا تحقّق تقدم في محادثات السلام التي ترعاها ​الأمم المتحدة​ بينهم وبين ​الحكومة اليمنية​ في العاصمة السويدية ​ستوكهولم​".

وأوضح عبد السلام أنه "إذا خرجنا من هذا التشاور في السويد بتقدم، بالامكان ان نعقد جولة جديدة من المشاورات".