مقتل جنديين في هجوم لجماعة بوكو حرام بنيجيريا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "جماعة "​بوكو حرام​" قتلت جنديين وأصابت آخرين، في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في شمال شرق ​نيجيريا​".

ولفتت الوكالة إلى أن "الجنديين قتلا في هجوم مسلحين من "بوكو حرام" موالين لزعيم الفصيل أبو بكر شكاو، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا".

ووقع الهجومان المزدوجان والهجمات الانتحارية في قرية غولومبا في مقاطعة باما بولاية بورنو.

فيما أكد مصدر عسكري للوكالة "أننا جنديين وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي شنه فصيل شيكو".