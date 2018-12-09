اسحق: نأمل أن تشكل الأعياد نقطة إلتقاء بين الجميع لتتألف الحكومة بأسرع وقت

أعرب عضو كتلة "الجمهروية القوية" النائب جوزيف إسحق، خلال رعايته إضاءة مغارة الميلاد وزينة الميلاد في السوق الأثري في حصرون عن تمنيه "أن تشكل الأعياد نقطة إلتقاء بين الجميع لتتشكل الحكومة بأسرع وقت وبخاصة أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل التردي الإقتصادي والمعيشي".
وأمل "أن يعيد الله عليكم وعلى كل أهلنا في حصرون والمنطقة العيد بالخير والفرح والسلام، ونهنئ رئيس المجلس البلدي والأعضاء على الخطوات الجبارة في إحياء السياحة الشتوية كما الصيفية، وحضوركم الحاشد اليوم من المناطق الساحلية كافة لمشاركتنا في هذا الإحتفال خير دليل على محبتكم لبلدتكم وعلى نجاح عمل المجلس البلدي، وخصوصا أن الإحتفالات ستقام تباعا من اليوم وحتى عيدي الميلاد رأس السنة".
وبعد إضاءة المغارة ومباركة من المونسنيور طوني جبران وكاهن الرعية الخوري أنطونيوس جبارة، سار الجميع على وقع الموسيقى والأغاني الميلادية في السوق الأثري حيث تم تقديم الحلوى والمشروبات.
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