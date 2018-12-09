وزير اسرائيلي: حملة درع الشمال على الحدود مع لبنان ستستمر بضعة أشهر

نقلت ​الاذاعة الاسرائيلية​ عن وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت قوله إن "حملة درع الشمال التي ينفذها ​الجيش الإسرائيلي​ حاليا على حدود لبنان ستستمر بضعة أشهر".

وأشار إلى أن "تدمير أنفاق ​حزب الله​ قرب الحدود مع لبنان هو عملية هندسية معقدة"، واصفا هذه الأنفاق بأنها "سلاح الخيار الأخير للحزب، والتي يسعى من خلالها إلى إدخال عدد كبير من عناصره إلى إسرائيل".

وزعم بينيت أن لدى "حزب الله" نحو 140 ألف قذيفة صاروخية، مبينا أن "غالبيتها ليست دقيقة، إلا أنها مع ذلك تشكل تهديدا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "إسرائيل تراقب عن كثب جهود ​إيران​ لتطوير القذائف الصاروخية لدى حزب الله وجعلها تتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف".