وقفة تضامنية في بلدة الزعرورية مع اللواء عثمان

نظمت بلدية الزعرورية ومختاراها واهالي البلدة، وقفة تضامنية في ساحة البلدة "دعما للمواقف الوطنية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ وقراراته الجريئة ولتثبيت مؤسسات الدولة"، شارك فيها وفد من "​تيار المستقبل​" برئاسة المنسق العام لجبل لبنان الجنوبي وليد سرحال واعضاء مكتب ومجلس المنسقية وكوادر، وفد من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" برئاسة المعتمد وليد ابو عرم مع عضو مجلس قيادة الحزب ميلار السيد واعضاء جهاز الوكالة ومدراء الفروع، وفد من "​الجماعة الاسلامية​" برئاسة عضو المكتب العام الشيخ احمد عثمان، رئيس اتحاد ​بلديات اقليم الخروب​ الجنوبي جورج مخول ورؤساء بلديات الاقليم الشمالي والجنوبي ومخاتير ورجال دين ورؤساء اندية وجمعيات وعدد كبير من اهالي البلدة والاقليم.

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