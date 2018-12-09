السنيورة غادر إلى الصين بدعوة من نادي مدريد لتحالف قيادات العالم

غادر رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ بيروت متوجها الى ​الصين​ بدعوة من نادي مدريد لتحالف قيادات العالم، الذي يعد اكبر منتدى لرؤساء الدول والحكومات السابقين، للمشاركة في مؤتمر عن تعزيز الجهود الإصلاحية والانفتاح والتعاون الاقتصادي، وستكون للسنيورة محاضرة في المؤتمر، وجولة في بكين وشنغاهاي.

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