سفير تركيا زار الأحدب: سنعمل على التوأمة بين بلدية غازي عنتاب وبلدية طرابلس

أكد السفير التركي في ​لبنان​ هاكان تشاكيل عقب زيارته رئيس لقاء "الاعتدال المدني" النائب السابق ​مصباح الأحدب​ "أنني كسفير بدأت مهامي منذ خمسة أشهر، زرت خلالها ​طرابلس​ ثماني أو تسع مرات، وغالبا ما أقضي أيام السبت فيها. نقوم بمشاريع كثيرة في المدينة ومدير مؤسسة "تيكا" الموجود معنا هنا، أطلع الأحدب والحضور على كثير من النشاطات التي تقوم بها المؤسسة. لدينا نشاطات ثقافية متعددة في طرابلس، وابتداء من اليوم ينطلق مهرجان الفيلم التركي ويستمر أسبوعين بشكل مجاني لكل اهالي طرابلس الذين نرحب بهم. وكسفير ل​تركيا​ سأسعى بكل الامكانات لتطوير العلاقات بين طرابلس و​الحكومة​ والوزارات والبلديات التركية، وان شاء الله خلال الشهرين المقبلين سنعمل على التوأمة بين بلدية ​غازي عنتاب​ و​بلدية طرابلس​، فتركيا متطورة بإدارة البلديات وستتمكن طرابلس من الاستفادة من التجربة التركية".

ولفت تشاكيل الى أن"طرابلس ثاني أكبر مدينة في لبنان، وهي مهمة بقطاعها التجاري وجامعاتها، ونحن نهتم ب​الوضع الاقتصادي​ فيها، لذلك سنكون داعمين لمنطقتها الحرة، وستكون منطقة اقتصادية حرة مميزة، ما سيساهم في إطلاق العجلة الاقتصادية فيها".

وشدد على أن "زيارة طرابلس مدعاة دائمة للسعادة، لكن اليوم سعدت أكثر من العادة نظرا إلى استقبال السيد الأحدب لنا في منزله في حضور أصدقائه، فكان اللقاء صريحا وواضحا ومفيدا ولاسيما تبادل الآراء مع الحاضرين لأتعرف على طرابلس أكثر".

بدوره رحب الأحدب بالسفير التركي، مؤكدا "تقدير زياراته المتكررة لطرابلس في هذه المرحلة الحساسة، لأنها تعبر عن اهتمام فعلي بوضع المدينة الصعب وبأهلها". وأشار الى "أننا لمسنا من قطاعات عدة في طرابلس رغبة جدية في الترجمة العملية للخطوات التي يقوم بها الاخوة الاتراك تجاه المدينة، وتحدثنا مع سعادته عن المدن التركية كغازي عنتاب و​أنقرة​ و​اسطنبول​، فوجدنا أن بين مدينتنا وتلك المدن عادات وتقاليد وقيم تاريخية وتراثية مشتركة كثيرة، ولو كانت ظروف طرابلس طبيعية لكان وضعنا الاقتصادي والاجتماعي شبيه بتركيا".