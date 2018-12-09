الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل محافظ القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

اقتحمت طواقم متعددة تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحرسها قوة عسكرية معززة، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في المدينة، وأخرى تابعة لضريبة الأملاك "الأرنونة"، وأخرى تابعة لدائرة الأراضي، بحراسة قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث بصورة استفزازية، وأخذت مقاسات المنزل.

وكان المحافظ غيث قد أنهى - أمس السبت - السجن المنزلي الذي فرضه الاحتلال، فضلا عن الملاحقات المتواصلة له، واستمرار منعه من دخول محافظات الضفة، وغيرها من اجراءات للحد من نشاطه في المدينة المقدسة.