جلسة مُغلقة لقادة "التعاون الخليجي" برئاسة الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ
عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي جلسة "مغلقة " اقتصرت على رؤساء الوفود وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية "العلنية للدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي - التي انطلقت أعمالها في وقت سابق، اليوم الأحد، بقصر "الدرعية " برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .
يذكر أن القمة الخليجية، تناقش خلال دورتها الحالية عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما تبحث القمة آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية في المنطقة.
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