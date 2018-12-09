ضبط 14 طن سكر وزيت تمويني قبل تهريبها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، ضبط 6 أطنان و200 كيلو سكر، و8 آلاف و107 زجاجات زيت تمويني؛ قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة على مركز ومدينة بلبيس.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع للمواطنين، والعمل على مواجهة جشع التجار والتصدي بكل حزم لتهريب السلع المُدعمة من قبل الدولة.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الشرقية، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التموينية المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجار التموينين وكافة الأنشطة التجارية، لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأسفرت حملة المديرية على مركز ومدينة بلبيس، والتي ترأسها يسري كمال، رئيس قطاع تموين وسط الشرقية، عن ضبط عدد من التجار التموينيين؛ لتلاعبهم في حركة بيع وتداول السلع المدعومة.