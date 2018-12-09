بيسكوف: بوتين يجيب على اتصالات نظرائه

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوفوكالات:
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على اتصالات نظرائه الآخرين، فقط في حال وجد تفهما في طلب الحديث.
وقال بيسكوف في برنامج للقناة الروسية الأولىبعنوان "موسكو الكرملين بوتين": "هناك مساعدون للرؤساء، يملكون قنوات للاتصال، وينقلون عن طريق الهاتف العادي مقترحات إجراء المحادثات الهاتفية".
وأضاف: "في بعض الأحيان هناك،
وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على شكوى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وفحواها "أن كل محاولاته الاتصال بالرئيس الروسي بوتين باءت بالفشل".
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