بيسكوف: بوتين يجيب على اتصالات نظرائه

وكالات:

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على اتصالات نظرائه الآخرين، فقط في حال وجد تفهما في طلب الحديث.

وقال بيسكوف في برنامج للقناة الروسية الأولى

بعنوان "موسكو الكرملين بوتين": "هناك مساعدون للرؤساء، يملكون قنوات للاتصال، وينقلون عن طريق الهاتف العادي مقترحات إجراء المحادثات الهاتفية".

وأضاف: "في بعض الأحيان هناك،

يلقى طلب المحادثة تفهما، عندها يقوم الطرفان بتنسيق جدول أعمال الرئيسين، وفي أحيان أخرى لا تكون هناك ضرورة أو تفهم للحديث".

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على شكوى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وفحواها "أن كل محاولاته الاتصال بالرئيس الروسي بوتين باءت بالفشل".