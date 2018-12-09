كاتب فلسطيني: إسرائيل تستغل مهنة الطب للتغطية على التجسس

الكاتب الفلسطيني مصطفى البرغوثي

كتبت- هبة مصطفى

قال الكاتب الفلسطيني مصطفى البرغوثي في مقال نشر له علي موقع عرب 48 أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكتف بإرسال جواسيسها إلى قطاع غزة بهدف غرس أجهزة تصنت وتجسس على أبناء شعبنا هناك، بانتحالهم هويات مزورة بأسماء مواطنين من غزة، لكنها استغلت استخدام أنبل المهن الإنسانية، مهنة الطب، كغطاء من خلال الادعاء بأن جواسيسها هم أطباء وممرضون موجودون في غزة لخدمة المرضى.

وأضاف البرغوثي أن الاستخبارات الإسرائيلية تستغل مهنة الطب وسمعة الأطباء للتغطية على جرائمهم، وهم بذلك يرتكبون جريمة مزدوجة، بل ويمارسون وقاحة مزدوجة يجب أن تكون مدانة

ومرفوضة في كل المحافل، وعلى كل المستويات.

وأوضح الكاتب أن رجال المخابرات الإسرائيلية يقومون باستغلال معاناة آباء وأمهات من قطاع غزة من أمراض مستعصية، وتخييرهم ما بين فقدان حياة فلذات أكبادهم، أو العمالة للأجهزة الاستخباراتية وخيانة وطنهم.

واستشهد الكاتب بوصف "ران جولدشتيان" الكاتب الإسرائيلي، ، في مقال له بصحيفة "هاآرتس" ما تقوم به الأجهزة الإسرائيلية، على أنه "استغلال ساخر للطب لأغراض عسكرية"؛ بل استغلال حقير ووقح لأكثر المهن الإنسانية نبلا واحتراما.

ووجه الكاتب تساؤلاته لنيكي هيلي مندوبة الإدارة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي أصرت على تمرير مشروع في الجمعية العامة للأمم المتحد لإدانة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، وفشلت فشلا ماحقا، فهل ستقوم هي وإدارتها بإدانة الفعل الإسرائيلي الذي خرق كل القواعد الإنسانية، وكل احترام للعمل الإنساني ومهنة الطب؟

وهل ستقوم حكومات بعض الدول التي تتماهي بملاحقة المنظمات الإنسانية الفلسطينية لمحاسبتها على أي موقف مقاطع للاحتلال، بإدانة ما أقدمت عليه أجهزة الاستخبارات والحكومة الإسرائيلية من إساءة لمهنة الطب الإنسانية؟!

واعتبر الكاتب أن انحدار الأجهزة الإسرائيلية إلى هذا المستوى الدنيء لا يعد من نقاط القوة، وإنما مظهر ضعف وإفلاس، في مواجهة إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة والنضال من أجل حقه في الحرية والكرامة، والمعاملة الإنسانية.