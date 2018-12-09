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مقتل 8 أشخاص في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان

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مقتل 8 أشخاص في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستانمسلحو حركة طالبان
وكالات:

قتل  8 أشخاص  من الجيش الأفغاني قتلوا فيما سقط 10 آخرين أسرى في أيدي حركة طالبان إثر هجوم نفذه مسلحو طالبان على قاعدة عسكرية بإقليم فرح غرب أفغانستان، حسب

تصريحات  مسئول أفغاني اليوم الأحد.
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ونقلت وكالة أنباء باجواك الأفغانية عن أحد أعضاء المجلس المحلي للإقليم ويدعى داد الله قاني، قوله إن المسلحين

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هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة تقع على الطريق السريع بين إقليمي هيرات وفرح في وقت متأخر من مساء أمس السبت.


وأضاف المسئول أن القاعدة سقطت في أيدي المسلحين الذين استولوا على كافة الأسلحة والذخيرة الموجودة بها قبل أن يغادروها.

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