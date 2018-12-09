مسلحو حركة طالبانوكالات:
قتل 8 أشخاص من الجيش الأفغاني قتلوا فيما سقط 10 آخرين أسرى في أيدي حركة طالبان إثر هجوم نفذه مسلحو طالبان على قاعدة عسكرية بإقليم فرح غرب أفغانستان، حسبتصريحات مسئول أفغاني اليوم الأحد.
.
ونقلت وكالة أنباء باجواك الأفغانية عن أحد أعضاء المجلس المحلي للإقليم ويدعى داد الله قاني، قوله إن المسلحين
وأضاف المسئول أن القاعدة سقطت في أيدي المسلحين الذين استولوا على كافة الأسلحة والذخيرة الموجودة بها قبل أن يغادروها.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .