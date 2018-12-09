الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

محافظ القدس عدنان غيث- ارشيفية

وكالات

اقتحمت قوات تابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة وفا ، اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال

في المدينة، وأخرى تابعة لضريبة الأملاك "الأرنونة"، وأخرى تابعة لدائرة الأراضي، بحراسة قوات الاحتلال منزل المحافظ غيث بصورة استفزازية،وأخذت مقاسات المنزل.

وكان محافظ القدس قد أنهى يوم أمس السجن المنزلي الذي فرضه الاحتلال، فضلا عن الملاحقات المتواصلة له، واستمرار منعه من دخول محافظات الضفة، وغيرها من إجراءات للحد من نشاطه في المدينة المقدسة.