الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

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محافظ القدس عدنان غيث- ارشيفيةوكالات
اقتحمت قوات تابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
ووفقا لوكالة وفا ، اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلالفي المدينة، وأخرى تابعة لضريبة الأملاك "الأرنونة"، وأخرى تابعة لدائرة الأراضي، بحراسة قوات الاحتلال منزل المحافظ غيث بصورة استفزازية،
وكان محافظ القدس قد أنهى يوم أمس السجن المنزلي الذي فرضه الاحتلال، فضلا عن الملاحقات المتواصلة له، واستمرار منعه من دخول محافظات الضفة، وغيرها من إجراءات للحد من نشاطه في المدينة المقدسة.
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