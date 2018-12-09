قيادات بجبال النوبة تدفع بمذكرة للوساطة الأفريقية لإنجاح التفاوض

دفعت قيادات بارزة بولاية جنوب كردفان بمذكرة للوسيط الافريقي لإنجاح عملية التفاوض بالتركيز على قضية الممر الانساني.

وقال الفريق دانيال كودي انجلو رئيس حزب الحركة الشعبية تيار السلام أن القيادات طالبت الوساطة الافريقية برئاسة ثامبو أمبيكي بممارسة ضغوط علي الحركات المسلحة وحثها على إنجاح المفاوضات، داعياً إلى ضرورة بداية الجولة الحالية من حيث إنتهت الجلسات السابقة.

وشدد كودي بحسب (smc) علي ضرورة إستئناف التفاوض وفقاً لخارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الافريقية مبينا ان دخول المنظمات لايصال المعينات الانسانية للمواطنين يؤكد جدية الاطراف للوصول الي السلام المستدام، مشيراً الى أن فصل قضايا المنطقتين عن بعضهما في طاولة المفاوضات يساهم في تحريك التفاوض باعتبار ولاية جنوب كردفان ذات خصوصية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)