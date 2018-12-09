مالية الخرطوم: لا أعباء أضافية على المواطن في موازنة الولاية

أكدت وزارة المالية والإقتصاد والإستثمار بولاية الخرطوم أن موازنة الولاية للعام (2019م) تم إعدادها وفق الموجهات الإتحادية لموازنة البرامج، في وقت كشفت فيه عن إستهداف الموازنة التوسع الأفقي للمواعين الإيرادية دون تحّمُل المواطن أي أعباء إضافية.

وقال صلاح علي أحمد وزير المالية والإقتصاد والإستثمار بالولاية أن الموازنة ركّزت علي القضايا الأساسية المتعلقة بمعاش الناس والحد من الفقر، بالإضافة إلي تحسين جودة خدمات النقل والمواصلات، فضلاً عن توفير الخدمات الضرورية للمناطق الطرفية وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلي إرتكازها علي موجّهات تتماشي مع الواقع الخاص للإصلاح الإقتصادي والمالي وبرامج إصلاح الدولة.

وأكد أحمد بحسب (smc) أن الموازنة هي بداية التحول لمنهجية موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال ربطها بالأهداف الإستراتيجية وتحديد الأولويات وفق مواقيت زمنية محددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)