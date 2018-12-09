“الوطني”: الأزمة الاقتصادية بالبلاد خارج إرادتنا

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم كامل مصطفى، يوم السبت، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من الوقود والخبز، إضافة لشح السيولة بالصرافات خارج إرادتهم، مطالباً بأهمية التنظيم والترتيب حتى تتحول المحنة إلى منحة.

وخاطب كامل لقاء اللجان التحضيرية لمؤتمرات البناء القاعدي للحزب بمحلية بحري بدار الحزب، وطالب مواجهة الأزمة بكل قوة وذلك بتقديم الكفاءات وأصحاب القدرات في المؤتمرات القاعدية وإفساح المجال لمشاركة واسعة من العضوية وإعداد الكوادر بطريقة صحيحة لتقود دورة تنظيمية جديدة قوية تشهد مبادرات لحل قضايا المواطنين.

وأشار كامل إلى أهمية تحقيق التواصل مع العضوية في فترة البناء القاعدي سعياً لاستكمال البرامج الفكرية والثقافية والاجتماعية الذي يستهدف بها الحزب عضويته.

من جهته، طالب رئيس الحزب بالمحلية عبدالله الجيلي محمد الجاك، ببناء حقيقي للقواعد يهدف إلى تعزيز قيم الدين والأخلاق، منادياً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع مراعاة التخصصات.

وأضاف أن المؤتمرات التي ستنطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري تهدف للإحاطة بالعضوية، مطالباً باستقطاب قدرات جديدة حتى نجتاز بها التحديات الماثلة بطرح يقنع الآخرين.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى الاستهداف الذي تواجهه الأمة الإسلامية في عقيدتها، مطالباً بتجويد العمل وسد الثغرات

الخرطوم (أخبار الخليج 365)