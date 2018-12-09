الحسن الميرغني يعود للبلاد يوم “الإثنين”

يصل إلى البلاد غداً الإثنين مساعد أول رئيس الجمهورية السيد الحسن الميرغني للبلاد بعد فترة قضاها بالخارج إستمرت لعدة شهور. وقالت مصادر إتحادية متطابقة بحسب (smc) إن الميرغني قام خلال تواجده بالخارج بعدد من الجولات لعدد من البلدان من بينها الولايات المتحدة وكندا ومصر، حيث عقد الحزب عدداً من المؤتمرات القاعدية بغرض الإعداد لإنتخابات 2020م، بجانب تشكيل لجنة عليا للإعداد للإحتفال بأعياد الإستقلال . وكشفت المصادر عن تحركات مكثفة يقودها الحزب لإعادة ترتيبه وتنشيط أعماله خلال الفترة القادمة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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