تصاريف القدر.. وفاة الشقيقين في حوادث طائرات، في البحر المتوسط العالم محمد صالح، وشقيقه والي القضارف ميرغني صالح شرقي السودان

قبل نحو أكثر من عامين وتحديداً يوم 19 مايو 2016 ، تحركت الرحلة 804 لمصر للطيران وهي رحلة بين مطار باريس شارل ديغول في فرنسا ومطار القاهرة في مصر، أعلنت الشركة المصرية يوم 19 مايو 2016 عن اختفاء الرحلة من الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا لتعلن لاحقاً تحطمها في مياه البحر الأبيض المتوسط ووفاة جميع طاقمها وركابها البالغ عددهم 66 ،شخص كان من بينهم العالم السوداني السوداني الدكتور محمد صالح زيادة شقيق والي ولاية القضارف السودانية ميرغني صالح الذي توفي يوم الأحد في حادثة تحطم طائرة شرقي السودان يوم الأحد 9 ديسمبر 2018.

محمد صالح المقيم بفرنسا كان في طريقه للسودان لتلقي العزاء في والدته، وكتب الأستاذ رشيد سعيد يعقوب المقيم بفرنسا بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين حينها (نقطة البداية بيننا كانت عبر الاستاذ صلاح احمد ابراهيم قبل ان تتوطد الوشائج و نصبح جيران في السكن. محمد صالح زيادة كان موسوعي المعرفة ويكفي انه خلد اسمه للاجيال القادمة عبر مجلدات تاريخ افريقيا و هو المشروع الذي اشرف عليه على مدى السنوات العشر الماضية في منظمة اليونسكو. معرفة موسوعية في التاريخ والجغرافيا و الأنساب، ومعرفة وقدرة لا مثيل لها في مجال اللغات والترجمة حتى ان محمد صالح زيادة كان أستاذا للترجمة ما بين اللغات الحية الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية في المدرسة الأرفع لتدريس الترجمة في فرنسا).

وفي ملتقى سابق لإحياء ذكرى الفقيد الدكتور محمد صالح زيادة شهيد الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما قرأ محرر أخبار الخليج 365 مقال في صحيفة الصيحة ( تحدث شقيقه المهندس ميرغني صالح والي القضارف وأجمل ما قاله في شقيقه بعد أن جفف دموعه عدة مرات أن محمد صالح كان زاهداً لدرجة لم يمتلك بيتا).

وصباح الأحد قد سقطت طائرة مروحية واحترقت، في منطقة القلابات الحدودية، مما أدى إلى استشهاد والي ولاية القضارف م. ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه على رأسهم وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا أربعة أشخاص من ركاب الطائرة المنكوبة تم نقلهم لمستشفى باسندة لتلقي العلاج، لتكن تصاريف القدر أن يتوفى الشقيقين في حوادث طائرات الأولى في البحر الأبيض المتوسط للعالم محمد صالح، والثانية لشقيقه والي القضارف مهندس ميرغني صالح شرقي السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

* ملحوظة الصورة أعلاه للراحل والي القضارف، ميرغني صالح زيادة

*الصورة أدناه للراحل، العالم السوداني، محمد صالح زيادة

