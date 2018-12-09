أموال ومتطوعون من منظمات أنجليكانية لمستوطنات بالضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تبرعات لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بمبالغ ماليّة تراوحت بين (50-60) مليون دولار أمريكيّ خلال العقد الأخير، قدّمتها منظمات أنجليكانية أمريكية متشددة.

هآرتس: منظمات أنجليكانية أمريكية أرسلت الأموال، والمئات من المتطوعين لدعم مستوطنات بالضفة

وقال اهرون كتسوف مؤسس جمعية "قلب إسرائيل"، إن جمعيّته تجمع مئات آلاف الدولارات من أنصار منظمات أنجليكانية في الولايات المتحدة سنويًا، لتمويل مشاريع استيطانية.

ونشرت الصحيفة معطيات قالت إنها حصلت عليها، وتظهر أنّ عدد المتوطوعين الذين أرسلهتم تلك المنظمات الأمريكية للعمل في مستوطنة "هار براخا" شمال الضفة الغربية مثلًا، تجاوز 1700 شخص، انحصر عملهم في مساعدة المستوطنين في شمال.

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وتشير الصحيفة العبرية إلى أنّ وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية خصصت مبلغ 16 ألف دولار سنويًا لإحدى الجمعيات الانجيلية، لتمويل حملة إعلامية لإسرائيل والمستوطنات في الخارج.

ويعدّ الانجليكانيون أكبر مجموعة دينية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقدون بضرورة التعجيل بعودة "يسوع" إلى الأرض المقدسة، باعتبار أنّ ظهور المسيح من جديد مشروط بعودة اليهود إلى أرضهم.

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